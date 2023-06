Incendiata la porta finestra di un'abitazione a Canicattì: si teme un'intimidazione

Un incendio è stato appiccato nella notte per dare fuoco alla porta-finestra di un’abitazione, al piano terra di uno edificio, vicino via Ugo Foscolo, a Canicattì. Si potrebbe trattare di un avvertimento per il proprietario di casa, un venditore ambulante, adesso pensionato, di 83 anni. Indagini dei carabinieri sono in corso proprio per capire se il gesto che ha tutti i contorni di una intimidazione, sia davvero tale o se possa essere invece riconducibile a una bravata. Intanto la procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito d’incendio.

All’arrivo dei vigili del fuoco, comunque, le fiamme erano quasi già spente e durante il sopralluogo sembra sia stato ritrovato un qualcosa che è stato messo agli atti. I carabinieri hanno già sentito l’anziano proprietario.