Licata, ubriaco si schianta contro tre auto parcheggiate: denunciato

Tragedia sfiorata a Licata. Un'auto, una Toyota Rav 4, è finita violentemente contro altre tre vetture posteggiate sul ciglio di piazza Linares. Fortunatamente non vi era nessuno nelle automobilisti parcheggiate e al momento dell'impatto nessun pedone transitava nella zona.

Il forte boato ha richiamato l'attenzione di diversi licatesi che sono accorsi sul posto per prestare i soccorsi all'uomo, un 30enne di Licata, che era al volante della Toyota Rav 4. Sul posto è giunta un'ambulanza, i cui sanitari hanno dato le prime cure all'uomo ferito che ha riportato contusioni.

Sul luogo dell'incidente sono giunti i poliziotti della sezione Volanti del commissariato cittadino. Attraverso accertamenti specifici è stato rilevato lo stato di ubriachezza del 30enne il quale è stato denunciato , in stato di libertà, alla Procura e gli è stata ritirata la patente di guida. L'ipotesi di reato contestata è guida in stato di ebbrezza alcolica.

Qualche giorno fa, un incidente si è verificato in provincia di Agrigento, lungo la Strada Statale 115 “Sud Occidentale Sicula”. Il bilancio è di quattro feriti. Rimane da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 4 di notte, due auto si sarebbero scontrate nel territorio di Licata per cause ancora da accertare. Quattro persone sono rimaste ferite in seguito all’impatto, tra cui uno grave: gli operatori del 118, intervenuti sul luogo dell’incidente, hanno trasferito i malcapitati al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure e gli accertamenti necessari.

