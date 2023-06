Incidente a Licata, scontro tra due auto: 4 feriti, un tunisino in prognosi riservata

Incidente stradale a Licata. Nello scontro tra due auto, una Volkswagen Polo e una Mercedes, avvenuto nei pressi del ristorante “Sombrero”, quattro persone sono rimaste ferite.

Sul posto sono giunte le ambulanze, i cui sanitari hanno prestato le prime cure. Ad avere la peggio, è stato un tunisino che viaggiava con un connazionale all'interno della Volkswagen Polo. L'uomo è stato trasferito all’ospedale San Giacomo d’Altopasso, gli è stato riscontrato un trauma cranico e si trova ricoverato in prognosi riservata. Ferita anche la coppia di Licata che viaggiava all'interno della Mercedes, la donna, che viaggiava insieme al marito, ha invece riportato la frattura di un braccio ma le sue condizioni non sono preoccupanti.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti di polizia e i vigili del fuoco che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Ci sarà da accertare la dinamica dell'incidente.

Ieri un altro brutto incidente stradale si era verificato lungo la strada statale 115, in territorio di Licata. Un’auto si era schiantata contro un gregge di pecore che improvvisamente aveva attraversato la carreggiata. L’impatto è stato violento e l’uomo al volante del veicolo è rimasto gravemente ferito e trasportato in ospedale con l'elisoccorso. Diversi gli ovini deceduti in seguito all’impatto.

