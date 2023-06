Agrigento, nuova incursione al Libero consorzio: rubate le monete degli snack

Per la seconda volta in una settimana ladri sono entrati nella sede del Libero consorzio del Comune di Agrigento, ex sede della Provincia. I malviventi dopo aver forzato una porta-finestra del palazzo di via Esseneto posta al primo piano, hanno preso di mira una macchinetta del caffè e degli snack dalla quale sono riusciti a tirar via la cassa, rubando tutte le monete che c'erano dentro.

Non è ancora stata quantificata l'entità del furto né sono stati trovati i malviventi ma il sospetto è che si possa trattare della stessa banda che sette giorni fa è entrata dentro gli uffici del Libero consorzio con le stesse modalità e con lo stesso fine. La settimana scorsa oltre a derubare la macchinetta degli snack, i ladri hanno messo a soqquadro gli uffici, probabilmente nel tentativo di trovare qualcosa di prezioso.

All'interno del palazzo sono installate telecamere di videosorveglianza a circuito chiuso. Dopo la denuncia di stamattina, la seconda in pochi giorni, i carabinieri stanno indagando anche visionando le immagini registrate.

