Scala dei Turchi, precipita turista inglese: tre soccorritori nei guai per salvarlo, poi il lieto fine

Momenti di apprensione alla Scala dei Turchi di Realmonte. Un turista inglese è precipitato dalla scogliera e, nel tentativo di salvarlo, altre tre persone sono rimaste bloccate giù. Da pochissimo tutte e quattro le persone sono state tratte in salvo. Ma non è stata per niente facile l’operazione di recupero dei quattro uomini, che sembra stiano tutti bene. Il turista è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L'area dell'incidente è stata illuminata con dei visori notturni.

In prima battuta, per soccorrere il turista si erano messi in movimento i vigili del fuoco, la guardia costiera di Porto Empedocle e un mezzo dell’aeronautica. Ovviamente sul posto anche i sanitari del 118. Nel tentativo di raggiungere l’uomo, però, un familiare, un militare della guardia costiera e un soccorritore del 118, sono precipitati a loro volta restando bloccati in fondo alla scogliera. Così si è alzato in volo anche il soccorso alpino di Palermo, con un elicottero con due tecnici a bordo, per tentare il recupero con un verricello.

Adesso che l'allarme è rientrato e tutti sono stati messi in salvo, resta da capire come il turista sia finito fin giù. Si ipotizza possa essere scivolato.

