Turista colta da infarto alla Scala dei Turchi, trasferita in ospedale con l'elisoccorso: è grave

Aveva deciso di trascorre le vacanze in Sicilia e, insieme al fratello, si era recata alla Scala dei Turchi di Realmonte per un bagno a mare ma, la donna, una quarantenne turista romana, mentre si trovava in spiaggia quando ha accusato improvvisamente un malore.

Secondo una prima ricostruzione, la donna ha avuto un improvviso arresto cardiocircolatorio e il fratello che era con lei ha cercato di prestarle i primi soccorsi. Alcuni passanti hanno notato la scena e immediatamente hanno allertato i soccorsi e le forze dell'ordine. Sul posto è giunta un'ambulanza, i sanitari hanno prestato le prime cure e allertato l'elisoccorso.

Nel frattempo, alla Scala dei Turchi sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Realmonte, nella spiaggia è atterrato l'elicottero, la donna è stata imbracata e trasportato al San Giovanni di Dio di Agrigento. La quarantenne, che è stata ricoverata nel reparto di rianimazione, è in gravi condizioni.