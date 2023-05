Incendio in un terreno di Agrigento, anziano cerca di spegnere le fiamme e muore carbonizzato

Un uomo di 87 anni. A.S. è morto carbonizzato nel tentativo di spegnere le fiamme, in un terreno ad Agrigento, in contrada Due Ganee, nei pressi di Montaperto e Giardina Gallotti. L’anziano stava cercando di spegnere un incendio di sterpaglie che era scoppiato in un terreno vicino al suo.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, si sono accorti del corpo carbonizzato dell’uomo mentre spegnevano l'incendio. Inutile l'intervento del 118, i sanitari hanno solo constatato il decesso. Sul posto anche i carabinieri. Indagini sono in corso per ricostruire l’accaduto.

© Riproduzione riservata