Corto circuito in casa ad Agrigento, divampa un incendio: una donna intossicata

Una donna è rimasta intossicata e in parte anche ustionata in un incendio che è divampato nel suo appartamento, in via San Vito, ad Agrigento. Le fiamme, che potrebbero essere scaturite da un corto circuito in una presa elettrica, in poco tempo hanno avvolto e carbonizzato un divano.

La donna, che è la proprietaria della casa, ha tentato di spegnere il fuoco rimanendo intossicata dal fumo e lievemente ustionata alle mani. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, i sanitari del 118 e la polizia.

© Riproduzione riservata