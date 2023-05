Rogo nella notte a Porto Empedocle, distrutta una lavanderia

È andata distrutta, nella notte, una lavanderia in via Lombardia a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. È stato necessario l’intervento di quattro squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Si indaga sulle cause dell’incendio ma non dovrebbe di origine dolosa. Sembra che tutto sia stato scatenato da un cortocircuito in uno dei macchinari o nell’impianto elettrico.

I pompieri del comando provinciale di Agrigento sono riusciti dopo diverse ore ad avere la meglio sulle fiamme. Si sono registrati danni ingenti per la lavanderia, un’attività ben avviata che si trova al piano terra di una palazzina. Alcune famiglie, infatti, sono state evacuate e solo dopo che è cessato l’allarme, sono tornate nelle loro case. L’ipotesi privilegiata è dunque quella accidentale anche perché la porta d’ingresso era chiusa, senza forzatura, e sul posto non sono stati trovati tracce di liquido infiammabile.

