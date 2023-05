Allerta meteo, rinviato il primo fine settimana del Carnevale di Sciacca

A causa dell’allerta meteo con codice arancione diramata dalla Protezione civile, a Sciacca (Agrigento) è stato rinviato il primo dei 2 fine settimana del Carnevale in programma oggi e domani, 20 e 21 maggio.

La decisione è stata assunta dagli enti organizzatori, in accordo con le stesse maestranze, che negli ultimi giorni hanno assemblato i carri allegorici in concorso. L’inizio della manifestazione slitta dunque alla al prossimo weekend. I due giorni di manifestazione in programma oggi e domani verranno recuperati sabato 3 e domenica 4 giugno.

