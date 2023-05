Dopo lo stop per il Covid torna il Carnevale di Sciacca

Domani, 20 maggio, il primo dei due fine settimana del Carnevale di Sciacca (Agrigento), manifestazione ultracentenaria che riparte con un’edizione primaverile dopo la sospensione forzata degli ultimi anni imposta dalla pandemia per il Covid.

Sei carri allegorici sfileranno lungo il percorso inedito di via Salvador Allende, in contrada Perriera, alla periferia della città. Trasferimento della festa dalle strade del centro storico deciso dal comune in considerazione delle numerose prescrizioni imposte dall’autorità di pubblica sicurezza.

È ancora vivo, nella comunità, il ricordo della tragedia del 21 febbraio 2020, quando Salvatore Sclafani, un bambino di 4 anni, morì dopo essere caduto da uno dei carri su cui lo aveva appena messo il padre per scattargli una fotografia.

Si annunciano migliaia di visitatori. Ad organizzare la manifestazione la società Meridiana Eventi di Agrigento, che si è aggiudicata un bando pubblicato dal comune. Per assistere al corso mascherato si pagherà un ticket d’ingresso di 7 euro. È la prima volta che accade. «Il comune - dice il sindaco Fabio Termine - non è più in grado di fronteggiare da solo l’investimento necessario per la manifestazione, e per mantenere alto il livello artistico e organizzativo ci siamo adeguati a quello che, d’altra parte, succede in tutti i carnevali più rinomati in Italia». Sono stati organizzati bus navetta gratuiti dal centro al circuito della festa. Le giornate di sfilata e di spettacolo sul palco saranno quelle di domani, domenica, sabato 27 e domenica 28. Si comincia alle 15.

A presentare lo show sarà Sasà Salvaggio. Insieme a lui Manuela Arcuri, Matilde Brandi, Stefania Orlando e Francesca Rettondini. «Nel 2024 - ha concluso il sindaco Termine - il carnevale di Sciacca tornerà ad essere organizzato nel suo periodo tradizionale, quello di febbraio. Nel frattempo ci godiamo questa festa primaverile, confidando nel bel tempo. Invito tutti a venire a trovarci, il divertimento è assicurato».

