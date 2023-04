Guarda siti internet esteri e gli addebitano 150 euro: truffato un agrigentino

Nuova truffa online: questa volta la vittima è un agrigentino. L'uomo, 42enne, aveva deciso di guardare alcuni siti internet e tra questi diversi stranieri quando ad un certo momento ha visto arrivare sul proprio smartphone una serie di sms che lo avvisavano di alcuni addebiti. Un fatto che ha molto stranito l'agrigentino che non aveva effettuato alcuna spesa.

Da un rapido controllo ha notato che qualcuno a sua insaputa aveva effettuato 7 transazioni per un totale di 150 euro di spesa. Il quarantaduenne, a quel punto, ha deciso di contattare la propria banca per capire quanto stava accadendo e ha bloccato la carta di credito. Accortosi della truffa, si è recato presso il commissariato di polizia e ha presentato una denuncia a carico di ignoti. Nonostante il disconoscimento delle spese, l'agrigentino non ha recuperato la somma.

La polizia ha trasmesso la denuncia ai colleghi della Postale che hanno avviato le indagini per cercare di risalire all'identità dell'autore della truffa. Si tratta dell'ennesimo raggiro online in cui cadono vittime tanti utenti.

