Agrigento, acquista online un'auto sportiva per 31 mila euro ma viene truffato

Ancora una truffa online in provincia di Agrigento. Un 30enne, ha visto, su un noto sito internet una Audi Q3 Sport Back e ha deciso di comprarla. Costo: 31 mila euro. Un vero affare, ma dopo aver contattato il venditore, firmato i documenti ed effettuato il bonifico bancario, l'auto non è mai arrivata.

Il 30enne, dopo aver atteso invano per alcuni giorni, ha deciso di presentare denuncia alla polizia. Ha raccontato tutto agli agenti, fornendo numeri di telefono, di conto corrente, messaggi mail e fotografie, in modo da facilitare le indagini e di risalire al truffatore.

Purtroppo non è la prima truffa del genere. A marzo scorso, un 50enne di Canicattì ha visto su un sito di annunci di vendite auto, una Audi A4 sportiva al prezzo di 18.900 euro, e ha contattato il venditore. Ha effettuato un bonifico di 2.500 euro, quale acconto e dopo pochi giorni un altro dell'importo di 10 mila euro per fare in modo che si procedesse all’invio della macchina. La somma residua di 5 mila euro, come da accordo, sarebbe stata pagata all’arrivo della vettura.

L’Audi A4 non è però mai arrivata a destinazione e il venditore è sparito nel nulla. Il 50enne si è recato al Commissariato cittadino ed ha formalizzato una denuncia per truffa. I poliziotti hanno avviato le indagini per identificare l’autore del raggiro

