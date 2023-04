Rischio diossina ad Alessandria della Rocca: a fuoco una discarica abusiva

Fiamme e fumi pericolosi ad Alessandria della Rocca, in provincia di Agrigento, dove stamani è andata a fuoco una discarica abusiva.

L'incendio si è propagato in contrada Boschetto in un terreno di 700 metri quadrati che da tempo era utilizzato come una vera e propria discarica. La matrice del rogo sembra dolosa ma indagini dei carabinieri del centro anticrimine natura di Agrigento sono in corso.

Tanto il lavoro per le squadre dei vigili del fuoco del comando di Agrigento che ha spento l'incendio. Sul terreno erano presenti anche rifiuti speciali. Sul posto presenti anche il personale dell'Arpa per verificare eventuali ricadute su falde acquifere e per misurare i livelli di diossina nell'aria. L'area è stata posta sotto sequestro ed è stata informata la Procura della Repubblica.

