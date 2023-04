Allarme furti ad Agrigento, svaligiata la casa di un vigile del fuoco

Ancora furti ad Agrigento. Questa volta, ad essere stata svaligiata, è la casa di un vigile del fuoco, a Villaseta. I topi d’appartamento hanno portato via gioielli in oro e denaro in contanti.

Il furto è avvenuto tra le 20 e le 22,30, mentre in casa non c’era nessuno. Ancora da quantificare l’ammontare del danno. Il vigile del fuoco ha sporto denuncia ai carabinieri.

Ad Agrigento purtroppo in queste settimane sono sempre più frequenti i furti nelle abitazioni. Nei giorni scorsi, infatti, alcuni malviventi si erano intrufolati in uno stabile di via Papa Luciani, a casa di un’anziana, una ottantatreenne agrigentina, mentre era in giro con la figlia. I ladri, secondo quanto ricostruito dai militari, dopo aver rovistato dappertutto, erano riusciti a portar via monili d’oro per un ammontare del danno di diverse migliaia di euro.

