Agrigento, allarme furti nelle case di anziani: svaligiate due abitazioni in poche ore

Allarme ad Agrigento per due colpi in altrettante abitazioni, abitante da anziani e pensionati, negli ultimi giorni. Indagini dei carabinieri con i furti che hanno fruttato pare migliaia di euro.

Nel primo episodio ignoti malviventi hanno agito a metà mattina mentre l’anziana padrona di casa, una ottantatreenne agrigentina, era in giro con la figlia. I ladri, secondo quanto ricostruito dai militari, hanno preso di mira l’appartamento della donna, in uno stabile di via Papa Luciani. Una volta dentro hanno rovistato dappertutto, e poi hanno trovato e portato via monili d’oro per un ammontare del danno di diverse migliaia di euro. E' stata la figlia della proprietaria, sconvolta e spaventata, a presentare la denuncia.

Altro colpo nella zona Zingarello, vittima un pensionato settantaseienne: i ladri, questa volta, sono entrati nella sua casa impossessandosi di assegni ed un salvadanaio contenente la somma di 700 euro. Sui due episodi sono in corso indagini dei militari dell’Arma della stazione di Agrigento.

