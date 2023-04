Agrigento, furto all'agenzia di Riscossione e in una scuola: danni, rubato incasso distributori automatici

Furto alla Serit, l’agenzia di Riscossione territoriale di Agrigento. A pochi giorni dal blitz da parte di alcuni ladri all’agenzia delle Entrate, questa volta il furto è avvenuto alla Serit. Ad accorgersi del fatto avvenuto nella notte, i dipendenti il giorno successivo. Secondo una prima ricostruzione, ignoti, dopo aver sfondato una finestra, sono entrati nella struttura che si trova in piazza Metello. I ladri hanno messo a soqquadro le stanze, presumibilmente alla ricerca di qualcosa di valore.

Non trovando nulla, così come era avvenuto per l’agenzia delle Entrate, i ladri hanno forzato le cassette dei distributori automatici e rubato tutto l’incasso. Secondo una prima stima, il bottino ammonterebbe a poche centinaia di euro.

Sempre nella stessa notte, ignoti hanno compiuto un'irruzione nel vicino istituto scolastico Tortorelle. Anche lì hanno cercato di rubare qualcosa senza però portare via niente ma hanno provocato alcuni danni. A fare la scoperta è stato il personale della scuola.

Su entrambi gli episodi stanno indagando i carabinieri di Agrigento. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

