Agrigento, tagliati grossi alberi lungo la statale 640: indagine dei carabinieri

Diversi alberi presenti lungo la strada statale 640, tra i quartieri Caos e Maddalusa, ad Agrigento, sono stati tagliati. A scoprirlo, è stato un dipendente dell'Anas che transitava dal luogo e, precisamente, nei pressi della galleria di Porto Empedocle. È stato lo stesso a recarsi dai carabinieri di Villaseta e a sporgere una denuncia. Non si sa quando siano stati tagliati e quale la motivazione, se un gesto vandalico o se sia stato commissionato da qualcuno a cui serviva legname. I grossi fusti pieni di foglie sono stati depositati ai lati della carreggiata, creando, così, una vera discarica di materiale di risulta.

La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta sul misterioso abbattimento di diversi alberi lungo la strada statale e rimane inspiegabile il motivo del gesto, un vero scempio per la natura. Le indagini hanno preso il via, la zona, putroppo, non sarebbe coperta da telecamere di videosorveglianza.

Nessuno sembra aver visto qualcosa di sospetto nei giorni scorsi ma quello che è sicuro è che chiunque abbia commesso il gesto lo abbia fatto senza alcuno scrupolo, incurante di possibili controlli. Si sta tentando di risalire agli autori del gesto e a chi ha commissionato i lavori.

