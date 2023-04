Agrigento, raid vandalici al centro e a San Leone: danneggiate tre auto

Auto nel mirino dei vandali ad Agrigento. Con un oggetto acuminato sono state devastate le carrozzerie di tre veicoli, due a San Leone e una in pieno centro.

I raid sono avvenuti nei giorni scorsi con modalità simili. Potrebbero essere l'opera di teppisti, ma non si escludono azioni mirate per ragioni sconosciute. La polizia di Agrigento dopo le denuncie presentate dai proprietari delle auto vuole vederci chiaro e sta indagando non tralasciando nessuna ipotesi. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza della zona balnerare e del centro cittadino che potrebbero aver ripreso i teppisti.

A subire notevoli danni alle carrozzerie sono state un'Audi di un impiegato agrigentino di 43 anni, un suv Nissan Qashqai di un 57enne, anche lui impiegato e una Jeep Renegade appartenente ad una donna di 47 anni.

