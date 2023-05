Agrigento, ragazzo aggredito dal branco a San Leone: ferito e trasportato in ospedale

Una rissa è scoppiata ieri sera a San Leone, frazione balneare di Agrigento, davanti ad un esercizio commerciale. Ad avere la peggio un giovane che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato accerchiato da un gruppo di persone e aggredito.

Il ragazzo sarebbe stato ripetutamente colpito e, cadendo a terra, avrebbe battuto la testa. I passanti che hanno assistito alla scena, hanno allertato i soccorsi. Sul luogo della rissa sono giunte alcune pattuglie dei carabinieri e un'ambulanza del 118. Il ragazzo è stato assistito dai passanti fino all'arrivo dei sanitari. Questi ultimi hanno prestato le prime cure e trasportato il giovane all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure mediche del caso.

Al momento non è chiaro il motivo della rissa e cosa leghi la vittima al gruppo di persone dal quale è stato aggredito.

Non è la prima volta che nella località balneare si verifichino risse. Nello scorso mese di agosto, è scoppiata una maxi rissa tra ragazzini davanti agli occhi di numerose persone che passeggiavano lungo il porticciolo turistico di San Leone. A scontrarsi, per futili motivi, due gruppetti di minorenni. La scena, ripresa da un cellulare, era divenuta virale sui social in poco tempo e il Codacons di Agrigento aveva lanciato un appello affinchè si intensificassero i controlli e le punizioni. "Non vanno più trattati da giovani. Trattateli come si fa con i veri delinquenti, perché se non lo sono lo diventeranno", aveva detto in quell'occasione il vice presidente provinciale del Codacons di Agrigento, Giuseppe Di Rosa.

© Riproduzione riservata