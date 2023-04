Scontro auto-camion sulla strada statale tra Licata e Palma di Montechiaro: un ferito

Incidente, questa mattina, sulla strada statale 115 nel tratto tra Licata e Palma di Montechiaro. Un'auto, una Mercedes, e un camion si sono scontrati e ad avere la peggio sono stati gli occupanti del primo veicolo che sono rimasti feriti.

Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi: un’ambulanza del 118 in servizio presso l’ospedale San Giacomo d’Altopasso, un equipaggio dei vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina e le forze dell'ordine. I sanitari hanno prestato le prime cure ai due uomini, il conducente dell'auto è rimasto ferito lievemente mentre il passeggero in maniera più seria. Quest'ultimo è stato trasportato con l'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso, a Licata, per ulteriori accertamenti.

Le forze dell'ordine hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire la dinamica dell'incidente. I mezzi sono rimasti seriamente danneggiati. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti, i veicoli incidentati hanno invaso parte della carreggiata. Si è dovuto attendere il completamento dei rilievi da parte delle forze dell'ordine e l'arrivo di mezzi che togliessero l'auto e il camion prima di ristabilire la viabilità.

