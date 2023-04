Agrigento, danneggiata una cappella al cimitero Bonamorone: indagano i carabinieri

Pasqua amara per i proprietari di una cappella privata del cimitero di Bonamorone ad Agrigento. Alcuni parenti dei defunti presenti all'interno dell'edificio si sono recati presso il camposanto e lì hanno trovato la grande vetrata completamente danneggiata.

I proprietari della cappella, a quel punto, si sono recati in caserma e hanno denunciato i fatti ai carabinieri. Non è chiaro, con precisione, quando sia avvenuto il danneggiamento. I carabinieri hanno avviato le indagini, ci sarà da stabilire cosa sia accaduto: stabilire, innanzitutto, se si sia trattato di un danneggiamento mirato o se invece di un fatto accidentale non denunciato dagli autori del gesto.

Alcuni anni fa un'altra cappella del cimitero di Bonamorone era stata vandalizzata. Ai tempi, ignoti avevano sradicato le lapidi marmoree poste sulle facciate esterne della costruzione, e portato via gli oggetti votivi sistemati nella parte centrale. La cappella apparteneva ad un commerciante in pensione, con un passato attivo nella politica locale. L’episodio, nel 2011, presentò diversi aspetti poco chiari e anche in quell'occasione i fatti vennero denunciati.

Sempre in provincia di Agrigento, ma a Grotte, nel 2022 una cappella gentilizia fu danneggiata a colpi di martello. Dopo la denuncia da parte del proprietario, i carabinieri della Stazione cittadina e della Compagnia di Canicattì, riuscirono ad individuare il presunto responsabile che venne denunciato per danneggiamento aggravato.

