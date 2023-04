Agrigento, rubato un ponteggio dal cantiere per i lavori al viadotto Morandi: indagini

Furto presso il cantiere che si sta occupando dei lavori di ripristino delle pile del viadotto Morandi ad Agrigento. È stato smontato e portato via un interno ponteggio: il furto è avvenuto di notte e soltanto l'indomani gli operai si sono accorti del fatto.

Secondo una prima ricostruzione, ignoti avrebbero prima tranciato catena e lucchetto posti a protezione dell'ingresso del cantiere, per poi entrare nel cantiere e, in piena notte, portare via, all'altezza della pila 28, il ponteggio. I ladri avrebbero avuto tutto il tempo di smontarlo e caricarlo su qualche mezzo.

La notizia è venuta alla luce soltanto nelle scorse ore ma la denuncia, alla stazione dei carabinieri, è stata formalizzata nel pomeriggio di venerdì scorso dall'imprenditore, amministratore unico della società di Gela, che si sta appunto occupando dei lavori di ripristino delle pile del ponte Morandi.

I carabinieri hanno avviato le indagini e informato la Procura di Agrigento.

