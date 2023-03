La bambina di Sambuca morta in ospedale, il legale dei genitori nomina un consulente

Una città, Sambuca, e un intero territorio sotto shock per la morte di una bambina di 4 anni, Alessia Gabriela, poche ore dopo il suo ricovero all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca.

I genitori, una coppia rumena, chiedono che si faccia chiarezza sulle cause della morte della loro piccola e si sono affidati a un legale, l’avvocato Giacomo Cortese, pronto a nominare un consulente tecnico per l’autopsia che potrebbe essere eseguita tra domani - 31 marzo - e dopodomani.

Nel pomeriggio di ieri l’avvocato Cortese, dopo avere ricevuto il mandato, è rimasto in contatto con i genitori della piccola, i due romeni che vivono da anni a Sambuca e che si sono pienamente integrati nel territorio. Il padre lavora in una nota azienda agricola sambucese. La coppia ha un altro figlio, di qualche anno più grande di Alessia Gabriela. «Al momento posso riferire soltanto che ho ricevuto l’incarico dai genitori della piccola – dice l’avvocato Giacomo Cortese – e che sarà nominato un consulente tecnico per l’autopsia». Il corpo della piccola si trova nella camera mortuaria dell’ospedale di Sciacca.

Sambuca, intanto, si stringe attorno a questa famiglia e al suo dolore con il sindaco, Leo Ciaccio, che, nella stessa giornata di ieri, si è recato a casa della famiglia per manifestare la vicinanza di tutta la città. «Sono stato a trovare la famiglia – dice – ed erano distrutti dal dolore. Tutta la vicinanza da parte dell’intera città di Sambuca e stiamo decidendo iniziative per fare sentire a questa famiglia, molto ben integrata nel territorio, l’affetto della nostra comunità. È stato davvero difficile – aggiunge il sindaco – assistere a questi momenti di dolore per la morte di una bambina che non potrà più essere la gioia dei propri cari».

A Sambuca è molto folta la comunità romena, composta da alcune centinaia di persone, che da anni hanno scelto il centro belicino. Vivono in diverse zone del territorio, molti hanno acquistato casa. La maggior parte lavorano nelle campagne o alle dipendenze di aziende agricole della zona. Anche la comunità romena è stata coinvolta, lo scorso anno, nelle iniziative in favore delle famiglie ucraine dando prova di grande generosità. Lo stesso affetto che adesso i sambucesi mostrano verso i genitori e il fratello di Alessia Gabriela in un momento di grande dolore che è arrivato all’improvviso e che ha strappato la piccola ai propri cari.

