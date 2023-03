Agrigento subì violenza di gruppo, l’aula del suo liceo intitolata ad Alice

Un’aula-laboratorio del liceo Scientifico Leonardo ad Agrigento verrà intitolata, domattina, alla studentessa scomparsa nel maggio del 2017 gettandosi nel vuoto dalla Rupe Atenea. Era stata costretta a subire una violenza sessuale di gruppo, che era stata filmata con dei telefonini, quando aveva 15 anni e non si era più ripresa.

L’intitolazione dell’aula-laboratorio è stata portata avanti dal Soroptimist club di Agrigento che ha ricevuto l’approvazione del Consiglio di istituto e del dirigente scolastico Patrizia Pilato. Prevista la presenza del sindaco di Agrigento Franco Miccichè e dei familiari della giovane. “Abbiamo voluto che la scuola frequentata dalla ragazza potesse per sempre ricordarne la memoria - ha detto la presidente del club Margherita Trupiano - e proprio l’8 marzo sarà il giorno in cui l’aula-laboratorio porterà il suo nome. Tutto questo servirà a formare e far riflettere le nuove generazioni sulla necessità di costruire un modo di relazionarsi improntato ad ascolto e rispetto della donna e dei suoi ruoli».

© Riproduzione riservata