Racalmuto: coniugi uccisi con una mannaia da macellaio prima della festa, fermato il figlio

Una mannaia da macellaio: è questa l'arma del delitto con cui sono stati uccisi i due coniugi Sedita a Racalmuto. A trovarla, i carabinieri della Scientifica dopo aver perlustrato l'intera abitazione di viale Rosario Livatino, dove è avvenuto il duplice omicidio. Una scena da film horror quella che si sono trovati dinanzi gli inquirenti: i due cadaveri, quasi abbracciati, in una pozza di sangue e schizzi sulle mura e sul tetto. Appartamento che, invece, proprio in quelle ore, avrebbe dovuto essere teatro di una festa, quella per il pensionamento di Salvatore Sedita, 66enne, operaio della Forestale.

Poco prima di mezzanotte il pm Gloria Andreoli titolare, assieme al procuratore capo facente funzioni Salvatore Vella, dell'inchiesta, si sono recati al terzo piano del complesso di case popolari, per esaminare nuovamente la scena del crimine. Stamattina sono attesi sul luogo del duplice omicidio gli specialisti del Ris che si occuperanno dei rilievi.

Gli investigatori fino alla tarda serata di ieri hanno ascoltato tutti i vicini di casa, secondo i quali, da giorni, in quell’appartamento c'erano liti accese ma nessuno era mai intervenuto. In caserma, è stata ascoltata anche la figlia della coppia che ha ritrovato i cadaveri tra la cucina e il soggiorno.

Il pm Gloria Andreoli e il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella hanno firmato, nella notte, il fermo di indiziato di delitto del figlio Giuseppe Sedita, 34 anni. Era stato bloccato ieri mentre girovagava, a piedi, per le vie del paese. Indossava abiti puliti. L'uomo è stato condotto in caserma e vi è rimasto tutta l'intera notte.

