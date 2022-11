Licata, distrutta porta a vetri di un negozio di abbigliamenti: rubati capi di marca

Ladri in azione domenica notte in un negozio di abbigliamento di Licata. Intorno alle 4 di notte in via Nazario Sauro, approfittando del buio notturno, ignoti hanno sfondato la vetrina, probabilmente con un mezzo, e si sono introdotti all'interno del locale, rubando parecchia merce di marca. L'ammontare del bottino non è stato ancora quantificato ma a quanto sembra sarebbe considerevole, visto che sono stati trafugati una trentina di giubbotti "blaer" che hanno un alto valore di mercato.

La polizia, allertata dal vicinato, si è recata in via Nazario Sauro: gli agenti hanno trovato la vetrina in frantumi e il negozio in disordine, ma dei ladri nessuna traccia. Si stanno visionando le telecamere della zona. Intanto la Procura della Repubblica ha aperto un'indagine.

