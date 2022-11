Licata, camion di un'impresa edile in fiamme: indaga la polizia

Un incendio nella tarda serata di ieri ha bruciato parte di un autocarro di un'impresa edile di Licata, in provincia di Agrigento. Erano all'incirca le 22 quando una chiamata ha allertato i vigili del fuoco del distaccamento cittadino segnalando un incendio in via Honduras.

Le fiamme hanno colpito solo la parte anteriore del mezzo grazie all'intervento dei proprietari dell'impresa edile che, accortisi del fuoco, hanno limitato i danni iniziando lo spegnimento con alcuni estintori.

Sul luogo si sono recate anche diverse squadre della polizia di via Campobello che hanno sentito i titolari dell'impresa e hanno avviato un'indagine per stabilire la matrice del rogo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

© Riproduzione riservata