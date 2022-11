Stalla in fiamme a Palma di Montechiaro, morti due cavalli e un pony: incendio doloso

Un incendio all'interno di una stalla ha provocato la morte di tre cavalli. Le fiamme si sono levate alte durante la notte all'interno di un appezzamento di terreno adiacente alla SS115 nei pressi di Palma di Montechiaro. In una baracca adibita a stalla c'erano due cavalli e un pony che sono morti bruciati dal fuoco. A nulla è valso l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Licata, al loro arrivo la situazione era ormai troppo compromessa e nulla hanno potuto fare per salvare la vita agli animali ustionati e intossicati dal fumo.

Sul posto anche la polizia e i carabinieri che stanno indagando sulla vicenda che, a quanto pare sembrerebbe avere una matrice dolosa. All'interno della stalla non c'era nessun impianto elettrico: escluso dunque un cortocircuito. Vista anche le temperature non torride, non può essersi trattato nemmeno di autocombustione. Appare pressoché evidente che la scintilla possa essere stata accesa da una mano criminale, con l'intenzione di fare danno.

(foto licatanet.it)

