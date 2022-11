Soccorse 40 persone in mare al largo di Lampedusa, erano partite dalla Tunisia

Quaranta migranti, fra cui 14 donne e 4 minori, originari di Costa d’Avorio, Guinea, Sierra Leone, Nigeria, Mali e Burkina Faso sono stati soccorsi dalla motovedetta Pv4 della Guardia di finanza al largo di Lampedusa. Il gruppo è stato trasbordato sull’unità di soccorso e il barchino di 5 metri, partito da Sfax in Tunisia, è stato lasciato alla deriva.

Salgono a 1.290 i migranti sistemati al momento all’hotspot di Lampedusa che ne potrebbe accogliere massimo 350. Per oggi, con i traghetti di linea per Porto Empedocle, è stato disposto dalla Prefettura di Agrigento, il trasferimento di 110 persone in mattinata e 80 in serata. Ieri, con 10 sbarchi, sono giunti sull’isola 354 migranti. L’ultimo barchino di 5 metri, con a bordo 11 tunisini, fra cui una donna e un minore, è stato agganciato dalla motovedetta dei carabinieri.

