Agrigento, pensionata di 70 anni trovata morta nella sua abitazione

Una donna di 70 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di via Imera, ad Agrigento. I suoi parenti e alcuni vicini avevano provato a chiamarla ripetutamente al telefono e, successivamente, erano andati dietro alla sua porta a suonare il campanello. Ma la 70enne agrigentina, in pensione da qualche anno, non rispondeva.

Sono state dunque allertate le forze dell'ordine che hanno mandato nell'abitazione della donna i vigili del fuoco e alcune volanti.

Forzata la serratura ed entrati in casa, i soccorritori hanno trovato l'anziana signora a terra. Un medico ha poi accertato il suo decesso. La pensionata è morta probabilmente a causa di un infarto mentre era sola a casa.

