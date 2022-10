Agrigento, dipendenti comunali con il Covid: disposta sanificazione straordinaria

Gli uffici comunali di piazza Gallo ad Agrigento rimarranno chiusi il prossimo lunedì 31 ottobre per una sanificazione straordinaria dei locali. L'intervento programmato alla vigilia del Ponte di Ognissanti è stato reso noto dal responsabile dell’ufficio di Protezione civile e Sanità del Comune.

"A causa di diverse segnalazioni di infezioni da Covid 19 tra i dipendenti di questo ente - si legge nella nota - si procederà, come concordato con i dirigenti del settore V e VI alla sanificazione dei locali dell’edificio di piazza Gallo nella giornata di lunedì 31 ottobre".

"Considerato che la sanificazione sarà effettuata con operatori dell’ufficio sanità - prosegue la comunicazione - e che gli stessi non possono procedere in un’unica giornata per tutti gli edifici comunali, si concorderà con gli altri dirigenti un calendario per sanificare gli altri locali sedi di uffici dell’ente".

