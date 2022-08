Sbarchi a Lampedusa: in otto mesi 42 mila arrivi in Italia. Paura per un'imbarcazione alla deriva

Con le elezioni ormai alle porte, il tema migranti torna d’attualità con le promesse del centrodestra di ripristinare i decreti sicurezza e bloccare l’arrivo dei barchini sulle coste italiane. Lampedusa continua ad accogliere ogni giorno decine e decine di persone, tanto che l’hotspot di contrada Imbriacola è tornato ad essere superaffollato.

Ad oggi sono presenti 1.089 migranti, il triplo di quanti la struttura possa contenerne, cioè 350.

Il lavoro delle autorità e dei volontari continua senza sosta, anche se non accenna a placarsi l’arrivo continuo di imbarcazioni.

Secondo gli ultimi dati del Viminale, nei primi sette mesi del 2022 sono arrivati in Italia 42.465 migranti, circa diecimila in più rispetto allo stesso periodo del 2021 (30.315) e un terzo rispetto al 2020 (14.832), quando però il Paese era in piena pandemia.

L’ultimo arrivo sulle coste siciliane risale proprio ad oggi. Tre imbarcazioni, due delle quali alla deriva, sono state soccorse la notte scorsa dalle motovedette di Guardia di Finanza e Capitaneria al largo delle coste di Lampedusa. Sul primo natante c’erano 35 tunisini, fra cui 9 donne e 6 minori; 44 sul secondo e 38 sul terzo, fra cui 2 donne 3 minori. I canali social delle ong che operano nel Mediterraneo continuano poi a rilanciare di ora in ora tweet e messaggi di imbarcazioni in difficoltà.

Attualmente non si hanno notizie di un natante alla deriva con 35 persone a bordo che al momento della richiesta di soccorso ad Alarm Phone si trovava al largo di Malta.

«Hanno annunciato di inviare la cosiddetta Guardia Costiera libica - il messaggio su Twitter -. Fermate questo crimine!». Nei giorni scorsi, poi, è stato concesso l’attracco a Taranto alla Geobarents della ong Medici senza frontiere che da giorni era in cerca di un porto sicuro per i 659 naufraghi che aveva salvato in mare. Sempre in Puglia, il 30 luglio scorso, arrivò anche la Sea Watch con 438 persone a bordo.

Complici le condizioni meteorologiche favorevoli, dunque, la rotta del Mediterraneo continua ad essere «affollata» di barche e gommoni in cerca della salvezza sulle coste italiane.

La campagna elettorale del centrodestra promette chiusure, mentre qualcuno chiede di rivedere gli accordi con l’Europa per la redistribuzione dei migranti.

«Siamo pronti a difendere i confini», le parole della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Lancia, invece, l’idea di un commissario straordinario all’immigrazione - alla Figliuolo o alla Bertolaso - il segretario della Lega, Matteo Salvini, che il prossimo 16 settembre tornerà in aula per il processo Open Arms per il quale è indagato con l’accusa di sequestro di persona. «Ci vado orgoglioso e sereno per aver fatto il mio dovere, a testa alta», le parole dell’ex ministro dell’Interno.

