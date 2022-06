Agrigento, abbandona cuccioli di gatto dal veterinario e scrive lettera: "Non posso occuparmene"

Nonostante le campagne di sensibilizzazione sul rispetto degli animali domestici e per disincentivarne l'abbandono, specie durante i mesi estivi, ogni estate si registrano casi di animali lasciati incostuditi.

L'ennesima storia arriva da Agrigento con protagonisti, loro malgrado, alcuni cuccioli di gatto. I piccoli felini sono stati abbandonati davanti l'ingresso dello studio della dottoressa Lelia Li Causi all'interno di una scatola contenente una lettera anonima.

"Ho trovato i micini 8 giorni fa erano stati abbandonati in un sacchetto di cartone li ho portati a casa - si legge nella lettera -, ma ora purtroppo mi vedo costretta mio malgrado a lasciarli qui. Penso che sia il posto più sicuro magari potranno essere adottati. Io purtroppo sono sola e mi alzo tutti i giorni dalle 5.30, non ce la facevo più".

"Spero lei possa adesso dormire e riposare di più lavandosene le mani - è il commento furioso della veterinaria - e soprattutto pensando che io con due gemelli, cani e gatti a casa e quelli possibilmente ricoverati in clinica, possa trovare il tempo anche per allattare loro. Chiedo una mamma gatta che allatti. Verranno poi liberati possibilmente in qualche colonia".

© Riproduzione riservata