Agrigento, abbandonati in una scatola sotto il sole: volontari salvano quattro cuccioli di cane

Rinchiusi in una scatola sotto il sole cocente: quattro cuccioli di cane sono stati recuperati davanti il Rifugio Hope ad Agrigento dagli stessi volontari dell'organizzazione di volontariato no-profit che prende il nome della struttura. Gli animali sono stati lasciati ad una morte atroce da ignoti che hanno pensato di abbandonare la cucciolata davanti il cancello dell'associazione.

"Il destino questa volta ha voluto che li trovassimo in tempo - dicono i volontari dell'associazione Rifugio Hope - , ma con le temperature altissime di questi giorni lasciarli chiuso in un cartone in questo modo significa condannarli a morte per soffocamento. I cuccioli hanno poco meno di due mesi d'età, sono terrorizzati, affamati e denutriti".

I piccoli sono stati trovati con il pelo pieno di pulci e stremati dal caldo. Resteranno in osservazione, spiegano i volontari, per qualche giorno sperando non abbiano nulla di grave in incubazione.

