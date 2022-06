Tragedia ad Agrigento, un trattore si ribalta e un agricoltore muore schiacciato

Ancora una tragedia sul lavoro nelle campagne siciliane. Un agricoltore di Favara che si trovava a lavorare sopra un trattore in contrada Gibisa, ad Agrigento, è morto a causa di un incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, Rosario Di Nolfo, 64 anni, sarebbe rimasto schiacciato dal proprio trattore, che si è ribaltato in una scarpata.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Agrigento che hanno recuperato il corpo incastrato tra le lamiere del mezzo agricolo in fondo alla scarpata, un'ambulanza e anche l'elisoccorso. L'uomo però è stato recuperato morto.

Non è la prima tragedia che avviene a seguito di incidente con il trattore. Nello scorso mese di aprile, un militare in pensione di 70 anni, Mario Affronti, è morto a Lercara Friddi mentre si trovava sul mezzo nel proprio terreno in contrada Malpasso. A febbraio scorso, altra tragedia, questa volta nelle campagne di Santa Ninfa. La vittima aveva 66 anni ed è rimasto schiacciato dal suo trattore, mentre stava effettuando dei lavori nel suo appezzamento di terreno.

