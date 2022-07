Favara, bombola esplode durante l'incendio di un canneto: feriti 3 vigili del fuoco

Tre vigili del fuoco sono rimasti feriti oggi nel corso dello spegnimento di un incendio di un canneto in contrada San Benedetto, fra Aragona e Favara. I pompieri del comando provinciale di Agrigento stavano spegnendo il rogo ma, all'improvviso, è esplosa una bombola del gas che si trovava abbandonata tra le canne. La deflagrazione non ha colpito i tre uomini ma per il forte rumore sono finiti a terra, storditi e con problemi all'udito.

Sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Tutti e tre hanno problemi all'udito e uno sarebbe in condizioni peggiori. I vigili del fuoco sono stati sottoposti a tutti gli accertamenti del caso e si trovano ricoverati in ospedale.

Stando ad una prima ricostruzione, i pompieri non si sarebbero accorti della bombola di gas e al momento della deflagrazione sono finiti per terra in stato confusionale.

Nella zona sono diversi gli incendi a canneti e sterpaglie che si stanno verificando in questi giorni, alimentati dal caldo e dal vento.

© Riproduzione riservata