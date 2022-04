Ancora una notte di incendi a Licata: auto in fiamme, indagini

Nuovo incendio a Licata. Dopo i rifiuti e le palme di piazza Della Vittoria in fiamme, registrati ieri, la scorsa notte è andata a fuoco un'autovettura. Si tratta di una Bmw che si trovava parcheggiata in via Campobello.

Intorno alle 2,30 è scattato l'allarme e sul posto sono giunti i vigili del fuoco. Le fiamme erano molto alte e i pompieri intervenuti hanno impiegato diverso tempo per domarle. Sul luogo dell'incendio sono arrivati anche gli agenti del commissariato di Licata che hanno interrogato il proprietario dell'autovettura. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.

I vigili del fuoco, soltanto 24 ore prima, erano stati impegnati nello spegnimento di incendi di rifiuti nella parte alta del centro storico di Licata. Il fuoco era stato appiccato ai cassonetti delle vie Santa Maria, Cotturo e Marotta. I pompieri hanno poi spento anche le fiamme nella villetta di Piazza Della Vittoria, dove sono andate a fuoco le palme.

