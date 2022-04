Favara, entrano a casa di un pensionato e rubano soldi e una pistola: caccia ai ladri

Entrano in casa di un pensionato e rubano soldi, una pistola e le munizioni. È accaduto in pieno giorno a Favara, mentre l'anziano non si trovava all'interno della propria abitazione di cortile Portella delle Ginestre.

Ad accorgersi del furto è stato il pensionato ottantenne, appena rientrato a casa. Gli sono stati rubati 200 euro, una pistola automatica Beretta calibro 7,65, che è risultata essere legalmente detenuta, e 16 cartucce dello stesso calibro, che erano nascoste in un mobiletto.

L'anziano ha presentato denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini. I ladri hanno forzato la porta di ingresso dell'abitazione. I militari hanno interrogato 80enne e hanno appurato l'esistenza di telecamere di videosorveglianza che, dai primi rilievi, sembrerebbero non essere presenti nella zona vicino all'abitazione della vittima.

