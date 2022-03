Licata, i ladri entrano in casa e portano via i monili in oro e due fucili da caccia

Si intrufolano in casa di un pensionato settantaseienne e portano via tutti i monili in oro che erano custoditi in camera da letto e due fucili da caccia, legalmente detenuti dall’anziano.

È una banda di ladri – difficile, infatti, ipotizzare che possa essere entrato in azione un solo criminale – quella che ha messo a segno il furto in abitazione nel centro di Licata. Un colpo avvenuto durante la notte fra giovedì e venerdì, mentre l’anziano non era in casa e denunciato – alla stazione dei carabinieri – nella giornata di sabato, ossia quando il licatese settantaseienne ha fatto ritorno nella sua residenza. L’uomo ha trovato tutto a soqquadro, l’evidente segno che i delinquenti hanno cercato per bene, e praticamente ovunque, fra le stanze. Inevitabilmente, il primo pensiero del licatese sono stati i gioielli custoditi in camera da letto. Ed effettivamente dei monili in oro non c’era più nessuna traccia. Poi la scoperta: anche i due fucili da caccia erano stati portati via.

I carabinieri di Licata, raccolta la denuncia a carico di ignoti, hanno subito avviato le indagini. Non filtra nessuna indiscrezione circa l’eventuale presenza o meno di impianti di videosorveglianza nell’area del furto in abitazione.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE