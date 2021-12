Porto Empedocle, 18enne perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muro: ferito il fratello

Incidente stradale, nella serata di ieri, sulla stradale la statale 115 ter, all’altezza della zona dei lidi di Porto Empedocle. Un 18enne ha perso il controllo dell’auto, una Fiat Cinquecento, e si è schiantato contro un muro. Il ragazzo è rimasto illeso.

Ferito, invece, il fratello ventiduenne, che si trovava seduto accanto. Il giovane ha riportato varie ferite e traumi ed è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento; non è in pericolo di vita.

Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Porto Empedocle che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

