Incidente ad Agrigento, scontro auto-scooter: ferito un 18enne

Incidente in via Matteo Cimarra, ad Agrigento. Un diciottenne che si trovava in sella ad uno scooter Honda Sh 125, si è scontrato con un'auto, una Fiat Panda, guidata da una 49enne. Il giovane è finito sull'asfalto ed immediatamente sono giunti sul posto i sanitari del 118 e i vigili urbani.

Il 18enne, che ha riportato vari traumi, è stato trasportato da un'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. Il giovane non sarebbe grave.

Non è stato l'unico incidente avvenuto ad Agrigento. Poco dopo due auto si sono scontrate, in via Pietro Nenni, danneggiando altre vetture che erano parcheggiate. Due persone sono rimaste leggermente ferite e trasportate, in via precauzionale, al pronto soccorso.

© Riproduzione riservata