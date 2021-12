A San Marco dei Cavoti il liceo classico porterà il nome del beato Rosario Angelo Livatino

Una due giorni di iniziative per festeggiare i 60 anni di fondazione del liceo che nel 2001 è stato intitolato come istituto comprensivo a Rosario Livatino, ucciso alle porte di Agrigento il 21 settembre 1990. Particolarità dell'istituto e dell'avvenimento è la sede in provincia di Benevento nel comune di San Marco dei Cavoti. Nel 2001 alla cerimonia di intitolazione presenziarono la professoressa Ida Abate, insegnante di liceo di Livatino e fondatrice nel 1995 dell'associazione a lui intitolata; Rita Borsellino per l'associazione "LIBERA" ed un cugino dello stesso magistrato.

Domani mattina alle 10 la benedizione della nuova sede del liceo classico "Rosario Angelo Livatino" di San Marco dei Cavoti. Sarà anche l'occasione per rinsaldare il legame tra la figura del giudice canicattinese e la cittadina di San Marco dei Cavoti in Campania che ospita la prima scuola in Italia che venti anni fa venne intitolata come istituto comprensivo a Rosario Livatino. L'avvenimento coincide con i 60 di fondazione del liceo classico di San Marco dei Cavoti. Il dirigente scolastico ed il corpo docente da oltre venti anni dedicano uno spazio didattico particolare alla figura del Giudice Livatino in una più complessa attività di "esercizio della legalità". Lo scambio culturale tra gli studenti e i docenti con l'associazione "Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino" non si è mai interrotto. Quando erano ancora in vita gli anziani genitori del "Giudice ragazzino" una nutrita delegazione di insegnanti e studenti guidata dal prof. Aldo Leopardi venne a Canicattì per ricambiare la presenza all'intitolazione dei rappresentanti della famiglia Livatino. Il docente è tornato a Canicattì lo scorso settembre seppure in forma privata. Per l'occasione domani mattina ci sarà un collegamento in streaming con Canicattì che sarà visibile sul canale youtube Mavida sound.

