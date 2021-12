Il vescovo di Agrigento Damiano: «Prego affinché non ci siano vittime»

«Sono vicino alla comunità di Ravanusa che sta vivendo momenti di apprensione in seguito all’esplosione causata da una fuga di gas. Prego per quanti si stanno impegnando nel contenere il pericolo e per accertare la sperata assenza di vittime. Il Signore ci mantenga forti nella tribolazione e aperti alla speranza». Lo scrive in un messaggio ai cittadini di Ravanusa l’arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano, dopo aver appreso la notizia dell'esplosione e degli edifici crollati in via Trilussa.

