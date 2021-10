Incidente auto-moto tra Agrigento e Raffadali, muore coppia di fidanzatini di 16 e 17 anni

Tragedia sulle strade dell'Agrigentino. Una coppia di fidanzati è morta a seguito di un incidente stradale che si è verificato lungo la strada statale 118, fra Agrigento e Raffadali, in prossimità di Joppolo Giancaxio.

Dalla prima ricostruzione, sembrerebbe che i due ragazzi, Gaetano Maragliano e Martina Alaimo, lui aveva compiuto 17 anni pochi giorni fa e lei aveva 16 anni, in sella ad un'Aprilia 125, si sarebbero scontrati contro un Range Rover che viaggiava in direzione della città dei Templi, e sarebbero stati sbalzati in aria, finendo rovinosamente sul manto stradale.

Per i due ragazzi, lei di Agrigento e lui di Raffadali non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Raffadali e quelli del nucleo Operativo e Radiomobile di Agrigento per i rilievi e chiarire la dinamica dell'incidente.

© Riproduzione riservata