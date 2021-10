Incidente a Canicattì, auto distrugge gli espositori di una fioreria

Incidente stradale in pieno centro cittadino a Canicattì, in provincia di Agrigento. Il passeggero di una vettura è rimasto contuso ed è stato disposto il suo ricovero in ortopedia. Tre i veicoli coinvolti: una vettura è rimasta danneggiata sulla fiancata destra; identica sorte è toccato ad un minivan adibito al trasporto di persone, il terzo veicolo è rimasto colpito nella parte anteriore. Paura per il personale di una rivendita di fiori che si è visto sfrecciare a pochi centimetri uno dei veicoli, che ha distrutto gli espositori.

