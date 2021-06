Quattro sbarchi in poche ore a Lampedusa, 208 migranti approdati sull'isola

Quattro sbarchi di migranti, a partire dall’alba, a Lampedusa. Complessivamente sono arrivate 208 persone. Ieri sera erano sbarcati, dopo i due approdi della mattinata, altri 8 tunisini.

Ieri all’hotspot erano presenti 123 persone, 93 sono state imbarcate su nave quarantena. Stamattina a partire dalle 4, è stato prima soccorso un barcone con 102 persone poi una barchetta con 11. All’hotspot gli ospiti sono tornati ad essere 140. Al momento sono in corso due sbarchi da 80 e 15 persone.

Intanto, la nave «Geo Barents» di Medici senza frontiere ha soccorso 144 migranti - di cui 25 ragazzi non accompagnati. Gli ultimi due soccorsi in acque internazionali al largo della costa della Libia: 97 persone da un natante in legno, 21 da una barca in vetroresina. In precedenza aveva proceduto al salvataggio di 26 persone tra cui 15 minori non accompagnati da una piccola barca di legno a 44 miglia nautiche al largo di Sabrata.

