Lampedusa, pescatori si tuffano e salvano migranti in acqua. Altri 300 alla deriva nel Mediterraneo

Trecento migranti alla deriva nel Mediterraneo centrale. Lo rende noto Alarm Phone che afferma di essere in contatto con quattro barconi: «A bordo 300 persone su quattro barche in pericolo nella zona Sar di Malta. Sono alla deriva da ore. Le autorità sono informate, nessun soccorso in vista. Le persone fuggite dalla Libia e chiedono aiuto urgente».

Intanto proseguono gli sbarchi a Lampedusa dove in 24 ore sono approdati in 350. Fra questi 24 sono stati tratti in salvo dai marinari di un peschereccio di Lampedusa che si sono tuffati per recuperare alcuni migranti finiti in acqua durante le operazioni di trasbordo. Allertata la Guardia costiera, sono stati condotti nell’isola.

