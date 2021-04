Coronavirus, muore insegnante di 53 anni di Calamonaci

Un’insegnante di 53 anni è morta per il Covid nell’agrigentino. Lo rende noto la presidente della commissione Salute dell’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo. "Esprimo cordoglio e vicinanza ai familiari delle vittime del Covid nell’Agrigentino - commenta -. Purtroppo sono sempre di più le persone, anziani e non, che stanno perdendo la vita anche nella nostra provincia".

"È con profondo dolore che ho appreso la notizia della tragica morte a 53 anni della professoressa Giuseppina Pinelli di Calamonaci, molto conosciuta e apprezzata nel circondario perchè negli anni, come insegnante, ha prestato servizio in diverse scuole di Ribera e Sciacca lasciando in tutti un bel ricordo. Alla famiglia giungano le mie più sentite condoglianze", conclude la presidente della commissione Salute dell’Ars Margherita La Rocca Ruvolo.

