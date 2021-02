Calamonaci e Burgio, via alla prenotazione dei vaccini per gli over80

Gli over 80 destinatari della prenotazione dei vaccini anticovid a Calamonaci saranno aiutati dal Comune. Le prenotazioni potranno essere effettuate dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13, presentando la tessera sanitaria. Sarà possibile prenotarsi anche telefonando al 3336144463. L’attività è stata annunciata dal sindaco Pellegrino Spinelli.

Il Comune di Burgio ha organizzato un servizio di aiuto agli anziani per la prenotazione. «Abbiamo deciso di aiutare gli ultraottantenni – dice il sindaco, Franco Matinella – perché potrebbero non avere la necessaria dimestichezza con i sistemi informatici. Ci sono anziani che non hanno la disponibilità di figli o nipoti che possono aiutarli e così il Comune ha deciso di prendersi in carico quest’att ività».

Nei primi due giorni oltre un centinaio di ultraottantenni di Burgio hanno chiesto aiuto al Comune. La strada è ancora lunga perché il numero complessivo è superiore, ma l’avvio è stato positivo. L’attività è gestita dai volontari del Servizio civico.

A Burgio c’è una buona tradizione di sostegno agli anziani da parte dei volontari. In 16 dai 14 ai 17 anni, saranno mobilitati per affiancare gli anziani nella compilazione dei moduli.

